Manisa’nın Kula ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Manisa’nın Kula ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği program, Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Abidesine çelenk sunulması ile başladı. Kurumun çelenginin sunulmasının ardından engelli öğrenciler ve protokol üyeleri, rengarenk balonları gökyüzüne bırakarak farkındalık oluşturdu. Ardından Kula Yaren Ekibi’nin de katıldığı programda protokol üyeleri ve engelli öğrenciler yaren ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü düzenleyerek engelliler gününe dikkat çekti. Salon programı ise Kültür Merkezi’nde düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Artaç yaptı. Konuşmanın ardından engelli öğrenciler ve kurum personelleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, parodi dans gösterisi, semazen gösterisi, şiirlerin okunması, koro gösterisi ve eşofmanlı Şevket hoca gösterileri sergilendi. Büyük çoğunluğu engelli öğrenciler tarafından hazırlanan program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen programa Kaymakam Birkan Tatlısöz, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ve vatandaşlar katıldı.