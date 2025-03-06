Araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe verilen sıfır çöp kamyonunun teslim alındığını duyurdu. Kul, "Gücümüze güç katmaya devam ediyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçelerine önemli bir katkı sağlandığını duyurdu. Belediye Başkanı Kul, yaptığı açıklamada, çevre temizliği ve belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde ilçelerine yeni bir çöp kamyonu kazandırdıklarını belirtti.

13 artı bir buçuk metreküp kapasiteli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen tam donanımlı 2025 model 13 artı bir buçuk metreküp (Ford Cargo ) çöp kamyonunu Başkan Kul tarafından teslim alındı. Teslim alınan çöp kamyonunun yanında önümüzdeki günlerde bu filoya üç araç daha eklenecek. Bu araçlar; 1 adet lastik tekerli ekskavatör ve 2 adet kazıcı yükleyici iş makinelerinden oluşuyor. Borçlanmadan alınan araçlar yaklaşık 20 milyon bedelle belediye hizmetlerine kazandırılacak. Araçların ödemelerinin yapıldığını söyleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kalan yeni araçların yakın zamanda teslim alınacağını açıkladı. Başkan Kul, önceki dönem belediye başkanlığında 85 adet yeni aracı belediye bünyesine kazandırmıştı.

"Güçlü ve planlı hizmet"

Aracın hayırlı olmasını dileyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, " Artan hizmetlerimizi yenilediğimiz ve güçlendirdiğimiz araç filosu ile daha kaliteli bir hale getiriyoruz. Alınan bu yeni araçla birlikte güçlü ve planlı bir şekilde büyüyen Termemiz’in ihtiyaçları karşılanacak. Aracımızın İlçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, teşekkür ediyorum. Her alanda gelişen ve çalışmalarıyla göz dolduran Terme’de daha iyi hizmetler için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Daha fazla hizmet"

Kul, ilçeye daha fazla ve daha verimli hizmet etmek için gayret ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Termemize daha hızlı, daha kaliteli ve daha fazla hizmet verebilmek adına belediyemizin makine ve araç parkını genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Daha teknolojik araçlar ve daha etkin bir mücadele ile temiz bir Terme için çabamız sürüyor. Hepimizin ortak evi olan Terme’yi daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."