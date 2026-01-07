Tüm zamanların en sevilen hikâyelerinden Pinokyo, “Kuklacı” adıyla yepyeni bir yorumla sahneye taşınıyor. Müzik, dans ve tiyatronun büyüsünü bir araya getiren eser, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından çocuklar için rengârenk bir serüvene dönüştürülüyor.

“Kuklacı” çocuk müzikali;

11 Ocak 2026 Pazar günü saat 12.00 ve 15.00’te,

12 Ocak 2026 Pazartesi günü ise saat 11.00 ve 14.00’te

Opera Sahnesinde minik sanatseverlerle yeniden buluşacak.

Çocuk edebiyatının usta isimlerinden Ferdi Merter’in kaleme aldığı metin, genç izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Çocukların kalbine dokunan müzikler ise besteci Melih Seskir imzası taşıyor. Eser, Rejisör Nazlı İktu ve Yönetmen Yardımcısı Başak Tanış’ın sahne vizyonuyla hayat buluyor.

Sahne arkasındaki güçlü yaratıcı ekip de izleyicileri adeta bir düşler diyarına davet ediyor:

Yardımcı Yönetmen: Ayşin Alev Lal

Dekor Tasarımı: Ferhat Karakaya

Kostüm Tasarımı: Serdar Başbuğ

Koreografi: Berna Turhan İleri

Işık Tasarımı: Özgür Kurt

Video Projeksiyon: Umut Sinan Özdemir

Ses: Ali Ezgi Ezici

Küçük bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşme hayaliyle çıktığı bu büyülü yolculuk; doğruluk, cesaret ve sevgi gibi evrensel değerleri, eğlenceli ve etkileyici bir anlatımla sahneye taşıyor. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Kuklacı”, karakterleriyle hem güldürüyor hem de düşündürüyor.