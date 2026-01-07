Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Beydeğirmeni Mahallesi otogar civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. (24) idaresindeki 33 BBP 151 plakalı motosiklet ile M.T. (63) yönetimindeki kamyon kavşakta çarpıştı. Kaza sonra motosiklet kamyonun altında sıkışırken sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.