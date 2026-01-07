Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde geniş çaplı zabıta denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kaldırım ve yol işgali yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 8 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin desteğiyle Kuvayi Milliye Caddesi ile 123. Cadde (Zeytinlibahçe Caddesi) üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde, kent düzenini bozarak yaya ve araç trafiğini aksatan kaldırım ve yol işgallerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; kaldırım ve yol işgali yaptığı belirlenen 5 işletmeye toplam 8 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Ana caddelerde faaliyet gösteren seyyar satıcılara da uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, trafiği olumsuz etkileyen plastik dubalar, masa ve sandalyeler, reklam levhaları ile benzeri eşyaları toplayarak bölgeden kaldırdı.

Pastanelere yönelik yapılan denetimlerde ise açıkta ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulandı.

Öte yandan Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde bir işletmeye ait, uzun süredir kaldırılmadığı belirlenen ve kaldırım ile yol işgaline neden olan hurda araçlar da zabıta ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaldırılan her bir hurda araç için işletmeye 9 bin 440 lira idari para cezası uygulanırken, işgal edilen alanlar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, 'İlçemizin en yoğun kullanılan ana caddelerinde yaya ve araç trafiğinin güvenli ve düzenli şekilde sağlanması önceliğimizdir. Kaldırım ve yol işgallerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz' dedi.