Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca 8 bin 342'si yangın olmak üzere toplam 11 bin 396 vakaya müdahale ederek, modern ekipman ve deneyimli personeliyle kentin can ve mal güvenliği için 7/24 görev yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği etkin müdahaleler, kararlı mücadeleler ve koruyucu önleme çalışmalarıyla, vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamaya devam etti. Acil müdahale kapasitesi ve yangınlardaki etkin çalışmalarıyla farkını ortaya koyan Büyükşehir İtfaiyesi; yıl boyunca 8 bin 342'si yangın olmak üzere, toplam 11 bin 396 vakaya müdahale ederek, görevini başarıyla tamamladı. Doğal afetler, arama ve kurtarma, ilk yardım, kaza ve yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüten deneyimli ekipler, yüksek teknolojiye sahip araç-gereç ve ekipman ile de etkin bir hizmet yürütüyor.

İtfaiye, tecrübeli personel ve modern ekipmanla 24 saat göreve hazır

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 16 grup amirliği, 16 istasyon, 1 Köpekli Arama Kurtarma Merkezi, 1 Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ve ATA Eğitim Merkezi olmak üzere 35 farklı noktadan, 50 arazöz, 26 yüksek katlara müdahale aracı, 14 çift kabinli araç, 10 kurtarma aracı, 7 bot, 4 binek araç ve birer otobüs, kepçe, minibüsten oluşan toplam 115 araç ile Mersinlilere hizmet verdiği ifade edildi.Yıl boyunca etkin müdahaleleri ile Mersinlilerin can ve mal güvenliğini esas alan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın, 13 ilçede 667 personel ile faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Görev odaklı ekiplerin 2025 yılı içerisinde 18 adet kurtarma operasyonu, 21 adet su altı ve su üstü arama kurtarma çalışması olmak üzere toplam 39 operasyonu da başarı ile gerçekleştirdiği kaydedildi. Eğitim faaliyetlerinde de örnek olan ekiplerin 61 dalış ile toplam 6 bin 797 dakika su altında görev yaparak, yüksek risk içeren operasyonları da başarıyla tamamladığına dikkat çekildi.

ATA Eğitim Merkezi, bölgesel bir eğitim üssü haline geldi

Olaylara başarılı müdahalelerinin yanı sıra, önleme faaliyetlerinde de başı çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; işyeri ve yapı denetimlerinde 7 bin 28 işlem gerçekleştirerek, 6 bin 145 işyeri uygunluk raporu düzenledi ve 118 yapının kullanma iznini yangın tesisatı yönünden değerlendirdi.

Farkındalık çalışmalarıyla da Mersinlilere hizmet eden İtfaiye Daire Başkanlığı, 632 resmi kurum ve kuruluş, 85 özel işyeri olmak üzere, toplam 717 eğitim ve tatbikat faaliyeti ile 83 bini aşkın vatandaşa afet ve yangın bilinci kazandırdı. Kurumsal kapasitesi her geçen gün güçlendirilen ATA Eğitim Merkezi aracılığıyla farklı illerden gelen itfaiye personeline yönelik eğitimler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Mersin'i bu anlamda bölgesel bir eğitim üssü haline getirdi. İl içi ve il dışı faaliyetleriyle fark oluşturan ekipler, Sivil Savunma Şube Müdürlüğü aracılığıyla, hizmet binalarına ait Sivil Savunma Planları, Acil Durum Planları, Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Savaş Hasarı Onarım Planları ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yangın çalışma grubu oluşturarak her yönden güçlendi.

'Ülke sınırları içerisindeki bütün olaylara müdahale etmeye hazırız'

İtfaiye ekiplerinin yıl boyunca binlerce müdahalede ve faaliyette bulunduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Emre Elçi, 90 yeni itfaiye erinin 2025 yılında göreve başlamasıyla kadrolarının genişlediğini ve etkin müdahalelerin ivedilikle yerine getirildiğini vurguladı. Ekiplerin eğitiminin önemine değinen Elçi, 'Dairemiz bünyesine yeni katılan arkadaşlarımız oryantasyonlarını, pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayarak 35 hizmet noktasında göreve başladılar. İtfaiyeci arkadaşlarımızın eğitimleri ve burada kazandıkları tecrübe ile bu alanda çok daha etkin bir hizmeti Mersin halkına sunduk' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın faaliyetlerinin Mersin ile sınırlı kalmadığını aktaran Elçi, 'Talep gelmesi durumunda, ülke sınırları içerisinde bütün olaylara müdahale etmeye hazırız. Başkanlığımıza kattığımız modern ekipman ve personelimizle, güncel teknolojiyi takip ederek çok daha etkin ve verimli hale geldik. Ekiplerimiz il dışındaki bütün sel, deprem ve diğer doğal afetlere müdahale etmeye daima hazır' diye konuştu.

'2026 yılında da gece gündüz demeden görevimizin başında olacağız'

Mersin İtfaiyesi olarak, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapmaya devam etmenin onurunu ve huzurunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Elçi, 'Gelişen teknolojiyle güçlenen ekipmanımız ve sürekli eğitim alan personelimizle, daha hızlı ve etkin bir hizmet vermek için çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz. 2026 yılında da halkımızın yanında, onlarla el ele vererek toplumsal farkındalık oluşturacağımız ve daha güçlü bir Mersin'e ulaşacağımızı ümit ediyoruz' ifadelerini kullandı.