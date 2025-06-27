Kütahya Genç İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (KÜGİAD), olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi. İki adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, üyelerin büyük bir bölümünün oyunu alan Alper Altun, KÜGİAD’ın yeni başkanı oldu.

Alper Altun ile Süleyman Selvi’nin başkanlık için yarıştığı seçimde, 121 üye oy kullandı. Yapılan oylamada 63 oy alan Alper Altun, başkanlığa seçildi. Rakibi Süleyman Selvi ise 58 oyda kaldı.

Başkanlık görevine seçilen Alper Altun yaptığı açıklamada, "Demokratik ve dostça bir yarış oldu. Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, derneğimizin vizyonunu daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Özrenk, Funda Aytun, Mahmut Çetinbaş, Safa Garipözer, Ahmet Yasir Gümüş, Halit Eruyar, Talha Temizerler, Burak Yıldırım, İbrahim Baydemir, Safa Ar ve Tansal Tağ.

Genel kurula, derneğin önceki dönem başkanı Osman Altınkaya da katıldı.