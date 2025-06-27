Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında "birden fazla kişi tarafından silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.K.’nın (22) Bodrum’da olduğu tespit edildi. Turgutreis Mahallesi’nde yapılan operasyon ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.