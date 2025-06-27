Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’nde, otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Alevlerin sitelere dayanması mahallede paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki yamaç alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarla birlikte hızla yayıldı. Alevler, "Mavi Işık Sitesi" ile "Yeni Ülkü Sitesi"nin bulunduğu bölgeye kadar ilerledi. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyük korku yaşarken, bazı sakinlerin panikle evlerini terk ettiği görüldü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık personeli ve güvenlik gücü sevk edildi. Dumanların binaların etrafını sardığı yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. 1 yangın söndürme uçağı ve itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmasıyla alevler, sitelere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem alırken, sağlık ekipleri muhtemel bir müdahale ihtimaline karşı hazır bekledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.