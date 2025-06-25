Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın başkanlığında düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

KUDAKA 159’uncu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda özel sektöre yönelik 2025 yılı içerisinde uygulanması planlanan 30 milyon TL bütçeli destek programının ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Fizibilite Destek Programı 1. dönemi kapsamında sunulan proje teklifleri incelenerek destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Bayburt İl Özel İdaresi’nce sunulan, toplam yatırım tutarı 20 milyon TL olan ve 15 milyon TL’si KUDAKA tarafından finanse edilecek "Aslandağı Çamlı Vadi Projesi"nin desteklenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Vali Eldivan’ın başkanlığında Erzurum’da gerçekleşen toplantıya, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.