Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sürdürülen larva mücadelesiyle birlikte haziran ayı itibarıyla da sivrisinek, karasinek vb. uçkunlara karşı gece ilaçlamalarına başladı.

Küçükçekmece Belediyesi sıcak havanın etkisiyle artış gösteren sivrisinek ve haşere sorununa karşı ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması yürütüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sürdürülen larva mücadelesiyle birlikte haziran ayı itibarıyla da sivrisinek, karasinek vb. uçkunlara karşı gece ilaçlamalarına başladı. Güncellenen biyotop haritası doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, larva üremesine elverişli olan kuyu, göl, gölet, inşaat ve çatı olukları gibi alanlar düzenli periyodlarla ilaçlanıyor. ULV sistemiyle gerçekleştirilen gece ilaçlama çalışmaları ise sivrisineklerin yanı sıra karasinek, hamam böceği, pire, fare, akrep vb. yürüyen ve sürüngen haşerelere karşı da etkili oluyor.

Veterinerlerden sivrisineklere karşı su birikintisi uyarısı

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, vatandaşları su birikintilerine dikkat etmeleri konusunda uyararak, "Basit gibi görünen su birikintilerinin bir mahalleyi rahatsız edebilecek boyutta sivrisinek üremesine sebep olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu sebeple, Küçükçekmeceli komşularımızdan özellikle balkon, bahçe, garaj gibi alanlarda uzun süreli olarak teneke, kutu, saksı, süs havuzu gibi yerlerde su birikmesine izin vermemelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Küçükçekmece halkının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu geçirebilmesi için planlı bir şekilde yürütülen ilaçlama çalışmaları yaz sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlar, konuyla ilgili istek ve şikâyetlerini 444 4 360 numaralı hattan yetkililere iletebilir.