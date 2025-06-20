Antalya’da jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 98 motosiklet trafikten men edilirken sürücülere 278 adet cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur güven uygulaması kapsamında yapılan denetlemelerde hırsızlık malı olduğu tespit edilen 1 motosiklet, şase numarası kazınmış 7 motosiklet, 8 adet tescilsiz motosiklet, 1 hacizli yakalamalı araç ve 7 abartı egzozlu araç olmak üzere toplam 98 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler kapsamında sürücülere 278 adet cezai işlem uygulandı.