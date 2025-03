Kuruculuğunu Samsun’da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elif Bütün’ün yaptığı "Little Leaders Are Shaping the Future (Küçük Liderler Geleceği Şekillendiriyor) Projesi"nde 5 ülkeden 22 öğretmen, 350 öğrenci yer alacak. Projeyle 3-6 yaş arası çocukların liderlik becerileri kazanmasını hedefleniyor.

Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda görev yapan okul öncesi öğretmeni Elif Bütün’ün kuruculuğunu yaptığı, Litvanya, Lübnan, İspanya, Romanya ve Türkiye’den 22 öğretmen ve 350 öğrenci, eTwinning kapsamında yürütülen Küçük Liderler Geleceği Şekillendiriyor Projesi, geleceğe yön verecek. 3-6 yaş arası çocukların liderlik becerileri kazanmasını, çevre bilinci geliştirmesini ve yeniliklerini ortaya koymasını amaçlayan proje, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle ilerliyor. Çocuklar, geri dönüşüm projeleri, sürdürülebilir şehir tasarımları, bilimsel deneyler ve sanatsal çalışmalarla dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için fikirler üretiyor.

Projenin kurucusu Elif Bütün, farklı ülkelerden çocukları bir araya getiren projeyle onların erken yaşta kültürel farkındalık kazanmasını ve iş birliği içinde çalışmasını amaçladıklarını söyledi. Proje koordinatörleri, bu tür uluslararası projelerin geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmede büyük bir rol oynadığını vurguladı.