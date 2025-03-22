Adana’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ve 19 tarihi obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Yüreğir ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş, 19 adet tarihi obje, 1 detektör ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.