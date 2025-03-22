Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Radyo Tiyatrosu: Mevlâna İdris’ten Masallar" adlı oyunu İstanbul’da öğrenciler ile buluşturdu. Etkinlikte sahnelenen oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çocuk edebiyatının önemli kalemlerinden olan ve 2022 yılında yaşamını yitiren şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’in anısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından yaşatılıyor. Geçtiğimiz sezon Mevlana İdris Zengin’in vefat yıldönümünde sahnelenen ve seyirciler tarafından tam not olan bu özel proje, İstanbul’da bulunan özel okul öğrencileri ile buluşturuldu. İstanbul’daki özel okul tarafından düzenlenen Mevlâna İdris’i anma programına özel olarak davet edilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, oyunu öğrencilerle buluşturdu. Etkinlikte sahnelenen oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Merhum Mevlana İdris’in yazdığı hikâyelerden "Bulut Çocuk", "Tuz" ve "Behram Geri Dön" adlı üç masalın seslendirildiği performans, çocukları ve yetişkinleri eşsiz sanatsal yolculuğa çıkardı.

Radyo tiyatrosu, görselliğin olmadığı ve yalnızca ses kullanılarak icra edilen bir sanat türüdür. Ancak Kocaeli Şehir Tiyatroları bu geleneği sahneye taşıyarak, izleyicilerin canlı ses efektleri eşliğinde izleyerek dinlediği yenilikçi format sundu. Mevlâna İdris eserleriyle Kocaeli Kitap Fuarı’nda da çocukların gönlünde taht kurmuştu.

Mevlâna İdris kimdir?

Mevlâna İdris Zengin, 15 Mart 1966’da Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İkindi Yazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı. Çocuk edebiyatı alanında çok sayıda kitap kaleme alan Mevlâna İdris, 7 Haziran 2022 yılında kalp rahatsızlığı sonucu vefat etti.