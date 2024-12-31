Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 2025 yılına dair yeni yıl mesajında, sağlık sektöründe yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için tüm ekipleriyle birlikte özverili bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

2024 yılı boyunca, hastanelerimizin sunduğu sağlık hizmetleri, teknolojik yenilikler ve insan odaklı yaklaşımın başarıyla sürdüğünü vurgulayan Kubba, 2025 yılında da daha sağlıklı bir toplum için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba yayımladığı yeni yıl mesajında, “2024 yılı zorluklarla dolu olsa da her bir çalışanımızın katkılarıyla büyük başarılar elde ettik. 2025 yılına girerken, hastalarımıza ve çalışanlarımıza daha kaliteli, hızlı ve güvenli sağlık hizmeti sunma adına kararlılıkla ilerleyeceğiz. Teknolojinin ve tıbbın sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak, hem tedavi süreçlerini hem de hastalarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkaracağız. Yeni yılın, sağlık sektöründe gerçekleştireceğimiz yenilikçi çalışmalar ve ortak bir anlayışla dolu olacağına inancımız tam. Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Hayrullah Kubba, yeni yılda hastanelerinde sağlık alanındaki liderliği daha da pekiştirerek sağlık kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.