Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ SEM) ile Lokma Tatlı Limited Şirketi arasında personel gelişimi için kapsamlı eğitim protokolü imzalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ SEM) ile Lokma Tatlı Ltd. Şti. arasında personel gelişimini hedefleyen kapsamlı bir eğitim protokolü imzalandı. Protokole KTÜ adına Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Lokma Tatlı Dünyası Ltd. Şti. adına ise iş yeri sahibi Bekir Aktürk imza attı.

Protokol çerçevesinde; çalışanların iletişim becerilerini güçlendirmeye, stresle başa çıkma yetkinliklerini artırmaya, kurumsal sorumluluk bilincini geliştirmeye ve mesleki yeterliliklerini yükseltmeye yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, gıda üretimi ve hizmet sektöründe görev yapan personelin ihtiyaçlarına özel teknik ve uygulamalı hizmet içi eğitimler de verilecek. Eğitimler, KTÜ SEM tarafından planlanacak; içerikler, eğitmen görevlendirmeleri ve değerlendirme süreçleri akademik standartlara uygun şekilde yürütülecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, e-Devlet üzerinden doğrulanabilir sertifikalarla belgelendirilecek.

Bu iş birliğiyle, Lokma Tatlı çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlanması, aynı zamanda sektördeki hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.