Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2025 Dünya Üniversite Sıralaması (THE WUR) sonuçları yayınlandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı, 115 ülke ve bölgeden 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği listede, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, çeşitli performans göstergeleri ve alt metriklerde dikkat çeken başarılar elde etti.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından hazırlanan, küresel ölçekte akademisyenler, öğrenciler, üniversiteler ve iş dünyası tarafından dikkate alınan en kapsamlı analizlerden biri olan Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’nın (WUR) 2025 yılı sonuçları açıklandı. KTO Karatay Üniversitesi, dünya listelerinde Türkiye genelinde vakıf üniversiteleri arasında 30. sırada yer aldı. Dünyanın en etkili üniversitelerinin sıralandığı raporda KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında “Tarih, Felsefe ve Teoloji” sıralamasında 12., “Sosyoloji” kategorisinde 15., “İnşaat Mühendisliği” kategorisinde 20., “Dil Bilimi” kategorisinde 20. sırada ve “Araştırma Kalitesi ve Uluslararası Görünüm” kategorilerinde ise 30. sırada yer alarak en iyi üniversiteler arasında gösterildi.

“Bilime, teknolojiye, toplumsal gelişime öncülük etmeye devam edeceğiz”

KTO Karatay Üniversitesi’nin dünya sıralamalarında elde ettiği başarılardan duyduğu gururu dile getiren Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “KTO Karatay Üniversitesi olarak, her alanda kaliteli eğitim ve araştırma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2025 dünya üniversiteleri sıralamasında elde ettiğimiz başarılar, çalışmalarımızın önemli bir yansımasıdır. Akademisyenlerimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin azmi ve üniversitemizin yenilikçi vizyonu, bu başarıyı mümkün kılmıştır. Eğitimde mükemmeliyeti hedefleyerek, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarıya imza atacağız. Bilgi üreten, paylaşan ve uygulayan bir üniversite olarak, toplumun her kesimine katkı sağlayan projelerle bilime, teknolojiye ve toplumsal gelişime öncülük etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.