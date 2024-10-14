AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi, yoğun bir katılımla yapıldı. Kongrede Bülent Karayılan, yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

Pütürge Belediyesi Mesire Alanı Düğün ve Toplantı Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen AK Parti Pütürge 8. Olağan Kongresi’nde Bülent Karayılan, yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongre, divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongreye, AK Parti Malatya İl Koordinatörü Selim Gültekin, İl Başkanı Namık Gören, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve birçok partili katıldı.

Tek liste ile gidilen Kongrede mevcut Başkan Bülent Karayılan yeniden Ak Parti Pütürge İlçe Başkanlığına seçildi.

Büyük bir coşku ile gerçekleşen kongrede yeniden Başkan seçilen Bülent Karayılan, “8. Olağan Kongremizde seçilen yeni yönetim kurulumuzu tebrik ediyor, geçmiş dönemde Ak Partimize hizmet eden tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Kongremize katılım sağlayan, bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunar, 8. Olağan kongremizin ilçemiz Pütürge’ye ve Ak Partimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kongre sonrası Ak Parti İl Başkanı Namık Gören, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili İhsan Koca, Ak Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan açıklamalarda bulundu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise kongreye katılım sağlayan tüm delege ve partililere teşekkür ederek, yönetimde görev alan yeni isimlere de başarılar diledi. Önümüzdeki dönem yenilenmiş AK Parti kadrosu ile daha canlı ve daha güzel işler yapılacağına umudunun tam olduğunu belirten Sülük, “Bu bir bayrak yarışıdır, yeni gelen arkadaşlar bu bayrağı biraz daha yukarı taşımak adına gayret göstereceklerdir” diye konuştu.