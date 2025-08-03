Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Akkanat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 27 ALN 457 plakalı hafif ticari araç, yoldan kaldırım üzerine çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazayı araç sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Z.K. ve K.A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.