Selçuk Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) 2024-2025 Dünya Sıralaması’nda Türkiye üniversiteleri arasında 18’inci olarak önemli bir başarı elde etti.

Üniversitelerin makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği ölçütlerinin değerlendirmeye alındığı URAP 2024-2025 alan sıralamaları açıklandı. Sıralamada Selçuk Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 18’inci, dünya üniversiteleri arasında bin 190’ıncı sıraya yerleşti. Türkiye’de alan bazlı sıralamalarda gıda mühendisliğinde 1’inci sırada yer alan Selçuk Üniversitesi; veterinerlik alanında 2’nci, mühendislik ve biyoloji bilimi alanlarında 7’nci, kimya biliminde 11’inci, tıp ve sağlık biliminde 13’üncü, teknoloji alanında 15’inci sıraya yerleşti. Dünyada alan bazlı sıralamalarda 6 alanda dünyanın en iyi bin üniversitesi arasına giren Selçuk Üniversitesi; gıda mühendisliğinde 311’inci, veterinerlik alanında 454’üncü, mühendislikte 801’inci, biyoloji biliminde 938’inci, kimya biliminde 980’inci, tıp ve sağlık biliminde 961’inci oldu. URAP alan sıralamasında makale ve atıf konusunda güvenilir veri kaynaklarından biri olan Clarivate Analytics InCites tarafından sağlanan nesnel veriler kullanılıyor. Sıralama ölçütlerinde ayrıca anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen kişisel yorumlara bağlı öznel veriler değerlendirmeye alınmıyor.