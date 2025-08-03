Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Almanya Hessen eyaleti Giessen şehrindeki Justus-Liebig Üniversitesi (JLU) arasındaki 30 yıldır devam eden köklü akademik ilişkiler, stratejik ortaklık ve ortak diploma programları hedefiyle genişleyerek sürüyor.

İkili işbirliği kapsamında Justus-Liebig Üniversitesine özel bir ziyaret gerçekleştiren BUÜ heyeti, "Türk-Alman Akademik Günleri" etkinliğine katıldı. Heyette, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, JLU İkili İşbirliği Koordinatörü Doç. Dr. E. Sinem Özdemir Salcı, Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Arıcan ve Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Durak, Türk Veteriner Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı, Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, ikiliişbirliği eski koordinatörü emekli Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ve çeşitli anabilim dallarından akademisyenler katıldı.

Rektörden işbirliğine tam destek

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve ikiliişbirliği koordinatörü Doç. Dr. E. Sinem Özdemir Salcı öncülüğündeki BUÜ’lü akademisyenler, JLU Rektörü Prof. Dr. KatharinaLorenz tarafından ağırlandı. İşbirliği konularının niteliği ve sürekliliği üzerine fikir alışverişi yapan heyet daha sonra Tıp ve Veteriner Fakültelerinde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. KatharinaLorenz heyet onuruna verdiği özel davette işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkileri daha da geliştirmek adına her iki üniversitenin koordinatörleriyle yakın iletişimde kalacağını ve BUÜ’yü ziyaret edeceğini bildirdi. Heyet, program kapsamında Justus Müzesi’ni ve bir kimya dersini ilgiyle takip ederken, Deneysel Travma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. ChristianHeiss tarafından organize edilen Leica turuna da katıldı.

Ortak çalışmalar geliştirilecek

Gleiberg Kalesi’nde düzenlenen gala yemeğinde bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, işbirliğinin aktif tutulması ve ortak çalışmaların geliştirilmesine imkan sağlayan DFG, DAAD, Erasmus, IAESTE ve işbirliğini üçüncü partner olarak destekleyen Türk-Alman Sağlık Vakfı’na, Vakıf Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin’e ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca işbirliğinin başlamasında katkıda bulunan Prof. Dr. Dr. Martin Kramer ve Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş’a ve emekliliğinin ardından görevi devralan Doç. Dr. E. Sinem Özdemir Salcı’ya, ve her aşamada destek olan tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini sundu.

Etkinliğe katılan Hessen Eyaleti siyasetindeki isimlere, özellikle Hessen Eyaleti Milletvekili Nina HeidtSommer’e, eski Wiesbaden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. HelmutGeorgMüller’e ve etkinliğe gösterdikleri ilgi ve heyete verdikleri davet için Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu’na teşekkürlerini sunan Rektör Yılmaz, JLU ekibini Bursa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

BUÜ heyeti, Türk-Alman Akademik Günleri kapsamında düzenlenen "Cerrahide Güncel Yaklaşımlar" temalı programa da katılarak, düzenlenen oturumlarda sunumlar gerçekleştirdi.