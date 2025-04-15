Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Mart ayları arasında Türkiye limanlarına demir atan 72 kruvaziyer gemisi ile toplam 101 bin 650 turist ülkeye giriş yaptı. Turizmci Ahmet Yazıcı, yükselişin Türkiye’nin kruvaziyer potansiyelini artık tam anlamıyla ortaya koyduğunu öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde kruvaziyer turizminde çarpıcı bir ivme yakalayarak Akdeniz çanağındaki rekabette güçlü bir konuma yerleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, Şubat ayında Türkiye’ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 509,3 oranında artış göstererek 29.826’ya ulaştı. Aynı ayda Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı da yüzde 220 artışla 16’ya yükseldi. Bu rakamlar, tüm zamanların Şubat ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında da benzer şekilde bir artış yaşanmıştı. Böylece Türkiye, 2025’in ilk iki ayında üst üste rekor kırarak kruvaziyer turizminde küresel ölçekte dikkat çeken bir ivme yakalamış oldu.

Mart ayında ise Türkiye limanlarına toplam 33 kruvaziyer gemisi uğradı ve 39 bin 138 yolcu ağırlandı. Ocak ayı verileriyle birlikte toplam rakam, yılın ilk çeyreğinde 72 kruvaziyer seferi ve 101 bin 650 turist olarak belirlendi. Bu performans, sektör temsilcileri tarafından “2025’in Türkiye için kruvaziyer turizmi açısından parlak bir yıl olacağına” dair önemli bir gösterge olarak yorumlandı.

AHMET YAZICI: “TÜRKİYE, SADECE BİR DURAK DEĞİL, BİR ROTA MERKEZİ OLMALI!”

Sektörün 25 yıla yakın deneyimli ismi, Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, kruvaziyer turizminin Türkiye için stratejik bir değer taşıdığını belirterek, kruvaziyer pazarının pandeminin ardından yeniden yapılandığını ifade ederek, "Bu yapılanma sürecinde Türkiye, sadece geçici bir liman değil, başlı başına bir rota merkezi olabilecek kapasiteye sahip. Altyapımız gelişiyor, liman yatırımlarımız artıyor. İstanbul Galataport, Kuşadası, İzmir Alsancak ve Antalya limanlarımız dünya standartlarını yakalamış durumda. 2025 yılına bu kadar güçlü bir giriş yapmış olmak, hem turizm gelirlerimizi artırmak hem de uluslararası kruvaziyer firmalarının güvenini kazanmak açısından çok kıymetli" dedi.

YUNAN ADALARI İLE REKABET ARTIYOR

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 90 bin kişilik bir kruvaziyer potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu yolcuların yüzde 60’ının rotalarını Yunan Adaları’na çevirdiğini belirten Yazıcı, “Biz Sea Genesis olarak satış eğilimlerini ve yolcu tercihlerini yakından analiz ediyoruz. Yunan Adaları’ndaki jeolojik hareketlilikler, özellikle Santorini ve çevresindeki volkanik aktiviteler, bazı yolcuları alternatif destinasyon arayışına itiyor. Türkiye limanlarının bu noktada önemli bir avantajı var. Hem güvenli hem de kültürel zenginliklerle dolu bir destinasyon sunuyoruz” diye konuştu.