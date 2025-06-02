Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesinin koordinesinde ’Kurtuluş Günü’ etkinlikleri, Hoşkadem Camii önünde Hürriyet Kızı’nın temsili olarak kurtarılmasıyla başladı. Hürriyet Kızı’nın kurtuluşunun ardından 7 pare top atışı yapıldı, düşman bayrağı indirildi, Türk bayrağı dalgalandırıldı. Temsili sahnede milis kuvvetleri, cami içerisinde tutulan Hürriyet Kızı’nı özgürlüğüne kavuşturdu. Etkinlik kapsamında emekli imam hatip Abdurrahman Yılmaz tarafından, 1920’deki kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden atalar ve tüm şehitler için dua edildi.

Tarih boyunca bu milletin esareti kabul etmediğine dikkat çeken Kozan Belediye Başkan Vekili Alev Ataş, "Mondros’tan sonra kısa bir işgale uğrasa da asla teslim olmadı. 2 Haziran 1920, Kozan halkının onurlu direnişinin ve bağımsızlığa olan inancının sembolüdür. Bu topraklar, Saim Bey’in, Tufan Bey’in, Kozanoğlu Doğan’ın, Sehlikzade Hasan’ın, Topaloğlu’nun ve daha nice kahramanın mücadelesine sahne oldu. Hepsini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 15 Temmuz’da o gün nasıl ki vatan uğruna can verildiyse, bugün de aynı ruhla milletçe ayağa kalktık. Çünkü bu milletin ruhunda cesaret, mayasında özgürlük vardır. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" dedi.

Törenin ardından Kozan Halk Eğitimi Merkezi Mehteran Takımı eşliğinde şehitliğe yürüyüş yapıldı. Burada Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Milli Mücadele kahramanlarının torunlarından Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, o dönemin kadın kahramanları ile birlikte özgürlük mücadelesi verildiğini kaydetti.

Kuvayi Milliye Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Demir, şehit Kaymakam Saim Bey ve Kozan’ın Osmaniye için ayrı bir önemi olduğunu belirterek kurtuluş coşkusuna ortak olmak için geldiklerini söyledi.