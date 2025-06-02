Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustalarının uzun mesaisi başladı. Bıçak bileme ustası Hasan Kürkçü, gece yarılarına dek çalıştıklarını kaydetti.

Kurban Bayramı öncesi bıçaklara ve bıçak bileme işlemlerine talepler arttı. Kurban Bayramı’nın sayılı günler, bıçak bileme ustaları gece yarılarına dek mesai yapmaya başladı. Bandırma’nın en tanındık bıçak bileme ustalarından Hasan Kürkçü, her kurban bayramında olduğu gibi bu Kurban Bayramında da yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, "Uzun mesailer ile hizmet etmeye çalışıyoruz," dedi.

Hasan Kürkçü, "Kurban Bayramı öncesi yoğunluğumuz 15 gün öncesinden başlıyor. Arife günü yoğunluğumuz daha da artıyor. Bu yüzden Arife Günü öğleden sonra iş almıyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz ama insanlarımız da genelde son güne kalıyor," dedi.

Fiyat konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Hasan Kürkçü, "Geçen sene 20 liraya bilediğimiz bir bıçağı bu sene 35 liraya biliyoruz. Satır ve baltayı da 50 ila 70 lira civarı bileyliyoruz. Bu zammı yapmaya mecbur kaldık. Geçen sene tanesini 60 liraya aldığımız bileyleme bandını bu sene 120 liraya alıyoruz," ifadesinde bulundu.

Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala bıçak bileme işlemi ve satışı yapan dükkanlar, vatandaşların uğrak adresi oldu. Bandırma’nın tarihi halde yer alan 30 yıla aşkın bıçak bileme ve satışı işi ile meşgul olan babadan oğla devam ettiren Hasan Kürkçü kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram’da kasaplara ve müşterilere en çok et, sıyırma ve kesim bıçağı sattıklarını söyleyen Kürkçü, "Bayramlarda da eski müşterilerimiz ve kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız geliyor. O yüzden her bayram 15 gün önceden yoğunluğumuz başlıyor. Bir bıçak bileme işlemi de 2 ila 3 dakika arasında oluyor. Kurban farizasını yerine getirdiğimiz süreçte kurbanlara daha az eziyet vermek için bıçakların keskin ve kaliteli olması gerekiyor. Vatandaşlarımız doğrama, yüzme, parçalama ve sıyırma işlemleri için ayrı özellikte ve ebatta bıçaklar kullanılmalıdır. Yapacakları işlemlere göre bıçak kullanırlarsa hem daha hızlı hem de daha güvenli şekilde işlem gerçekleştirirler". Dedi.