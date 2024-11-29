ADANA (İHA) – Adana’da Kozan Belediyesinin ilçe girişindeki logosunda bulunan portakalın fırtınada zarar gördüğü ve yenileneceği ortaya çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Kozan yazılı logonun ’o’ harfi yerine yerleştirilen portakalın çalındığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar portakalın çalındığını düşünürken gerçek başka çıktı. Portakal simgesinin 24 Kasım’da yaşanan fırtınada hasar gördüğü ve Kozan Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi.

İlçe sakini Hediye Portakal, "Portakal gelene kadar ilçemize gelen misafirleri biz karşılarız ‘hoş geldin’ deriz. İlçede yaşayan bir esnafım. Hemen soy ismime sahip çıkmalıyım dedim ve geldim. Kozan’ın kalbi çalındı dediler. Kalbimizi portakalımızı kimse çalamaz. Rüzgarda hasar görmüş, yeniden gelecekmiş. Biz de burada tebessüm ederek karşılama yapalım istedik" dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban da ilçenin simgesinin çalınmadığını ifade ederek, "Kozan’ımızda kimse böyle bir şey yapmaz. Kozan’a geri gelecektir. Kozan Belediyemizin ilçemize kazandırmış olduğu yazımızdaki simge portakalımız 24 Kasım’da yaşanan fırtınada hasar görmüştü. Yenilenerek ve daha da güzel simge haline gelerek ilçemize geri gelecek. Kozan Belediye Başkanımız Mustafa Atlı’nın talimatı ile yeniden kısa sürede yerinde olacak. Çalınmamıştır” diye konuştu.