Adana’nın Kozan ilçesinde polis tarafından yapılan huzur güven uygulamalarında 6 aranan hükümlü yakalandı silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kozan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-23 Aralık tarihleri arasında 33 farklı noktada 294 polis ile gerçekleşen huzur güven uygulamalarında çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Denetimlerde 3 tabanca, 1 av tüfeği ve 37 fişek ve 1.36 gram bonzai ham maddesi, 39.55 gram bonzai, 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, denetimlerde 6 araca modifiyeden işlem yapılırken 12 araç, 6 motosiklet trafikten men edildi. Huzur güven uygulamaları çerçevesinde kentin farklı noktalarında yapılan aramalarda ise farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 hükümlü yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.