Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit’te başlattığı Yılbaşı Festivali, dolu dolu geçiyor. Festival, yapay kar yağışı, workshoplar, DJ performansları, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası’nın canlı performanslarıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Süslenen Cam Piramit, her gün farklı etkinlikler ve canlı performansalar ile ziyaretçilere yeni yıl heyecanı yaşatıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası’nın konserleri büyük bir coşku içinde geçiyor. Festivalde, dev kar küresi ve yapay kar yağışıyla ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşıyor.

Renkli görüntüler oluşturdu

Festivalde düzenlenen workshoplar ile vatandaşlar yeni yıl hazırlıkları, çam ağacı, kozalak mum ve kapı süsleme etkinlikleriyle hem eğleniyor hem de öğreniyor. Ziyaretçiler, festival alanında açılan yöresel lezzetler stantlarında alışveriş yapma fırsatı bulurken, çocuklar oyun alanında eğlenceli zaman geçiriyor. Festival, 29 Aralık’a kadar Antalyalıların ziyaretine açık olacak.