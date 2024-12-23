KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bir grup dağcı, Sarıkamış şehitlerini anmak ve anlamak için Kervansaray dağına tırmandı.

Kırşehir’de bir grup dağcı; Sarıkamış’ta hayatını kaybeden askerlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Kervansaray Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar; Sarıkamış’ta hayatını kaybeden 90 bin şehit için tırmanışı gerçekleştirirken, zirveye ulaşan dağcılar, Türk Bayrağı açarak marşlar söyledi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, şehitlere saygı için etkinlik düzenlediklerini ve askerlerin yaşadığı dönem ve şartları Kervansaray dağı zirvesine Türk Bayrağı dikerek gösterdiklerini belirtti.

Düzenlenen etkinlikle birlikte yeni kuşaklarında geçmişi anlamasının önemine değinen Onur Çelikbacak ise "Askerlerin yaşadığı duyguyu Kervansaray dağına tırmanarak yaşamaya çalışmaktayız. Askerlerimizin soğuk hava mücadelesini bizlerde hissetme gayretindeyiz" dedi.