Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yığılca ilçesine bağlı Asar ve Kırık köyleri arasında sıcak asfalt serimi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kırsal kesimlerdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında sürdürülen asfaltlama faaliyetleri, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Genel Sekreter Nuri Çelik, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarı, yürütülen hizmetlerin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Meclis Başkanı Fazlı Koç, "İl Özel İdaresi olarak, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İmkanlarımız dahilinde çalışmalarımız sürecek" dedi.