Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve İl Jandarma Komutanlığı köylerde yaşayan vatandaşların dijital finansal okuryazarlık düzeyini artırarak internet, sosyal medya ve telefon dolandırıcılığına karşı eğitimlere başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve İl Jandarma Komutanlığı kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların dijital finansal okuryazarlık düzeyini artırmak amacıyla "Kırsalda Kalkınma İçin Anahtar: Dijital Finansal Okuryazarlık Yetkinliklerinin Artırılması" başlıklı proje düzenledi. Proje kapsamında eş zamanlı olarak kent merkezi ile 11 ilçe, belde ve köylerde eğitime başlandı. Kırsalda yaşayan bireylerin dijital teknolojilere uyum sağlama yeteneklerini güçlendirmeyi, finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı amaçlayan projede eğitimler, TOGÜ akademik kadrosu ile Jandarma personelinden oluşan uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri eğitimlerde vatandaşları internet, sosyal medya ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yapıyor. Eğitimlerin il genelinde 6 ay süreceği öğrenildi.