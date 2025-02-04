Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri, 4 ilçeden gelen öğretmenlerin katılımıyla Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başladı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, eğitim merkezini ziyaret etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, ziyarette yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrenciyi merkeze alan bütüncül yaklaşım gibi Harezmi Eğitim Modelinde de disiplinler arası eğitimi ön plana çıkarıp, öğrenciyi merkeze alarak milli ve manevi değerler ışığında, öğrencilerimizi karşılaşacağı güçlük ve sorunlara karşı, kendi çözümünü üretmeyi başaran bireyler olarak yetiştirmek ve hayata hazırlamak" olduğunu belirtti. Karahan, Millî Eğitim Bakanlığı adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendirilen Gülgün Güvenç’e katkılarından dolayı teşekkür etti, eğitime katılan öğretmenlere de çalışmalarında başarılar diledi.