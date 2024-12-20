Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “Veli Buluşmaları” projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Köyceğiz Beyobası Anaokulu’nun “Muğla Veli Buluşmaları” projesi kapsamında düzenlediği “Köklerden Geleceğe Kültürel Miras” etkinliğine katılan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bir ayağı geçmişte duran eğitimin, diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapı olduğu vurgusu yapılarak bütüncül eğitim anlayışının önemine dikkat çekildi. Etkinlik çerçevesinde geçmişten geleceğe köprü olan el sanatları ve kültürel zenginliklere ait ürünlerin yer aldığı sergi gezildi. Halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi. Yörük Obası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kıvrak, geçmişten günümüze Yörük gelenekleri hakkında bilgiler verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras taşıyıcısı Deniz Ediz’in Çarpana Dokuma hakkında söyleşi ve sunumunun ardından yöresel ikramların yapılması ile etkinlik sona erdi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.