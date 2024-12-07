Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gençlere yönelik çevreyi tanıma gezisi gerçekleştirildi.

Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “Gençlerle El Ele Gönül Gönüle” projesi kapsamında gençlere yönelik gezi programı düzenlendi. İlçenin doğal güzellikleri ile buluşturulan gençler Ekincik Plajı, doğa yürüyüşü ve Toparlar Mahallesi Kazancı Piknik Mesire Alanı’nda sonbaharın güzelliğini yaşadı. Proje Koordinatörü Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz’in rehberliğinde gönüllerince gezip ilçenin tarihi ve turistik yerlerini görme imkânı buldu. Gezi, Kazancı Mesire Alanı’nda öğle yemeğinin yenmesi ve gezinin değerlendirilmesinin yapılmasıyla sona erdi.