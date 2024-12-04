MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Köyceğiz Sanayi Sitesinde yaşanan basınç sorunu nedeniyle kısmi kesinti meydana gelen işletmelerin sorunu çözüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Ekipler özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını gidermek için hazırladığı projeleri hızlıca hayata geçirerek önümüzdeki yaz aynı sorunların tekrar etmemesi için yoğun mesai harcıyor.

Sanayi Sitesinde basınç sorunu ortadan kalktı

Son olarak Köyceğiz’de önemli bir çalışma başlatan ekipler, Toparlar Mahallesi Sanayi Sitesinde yaşanan basınç sorununu ortadan kaldırdı. Bölgedeki sanayi sitesine su temini sağlayan şebeke hattının askeri alanda kalması ve hattın kullanım ömrünü tamamlanması nedeniyle çalışma başlatılırken mevcut hat kamusal alan sınırlarına taşındı. Böylece bölgeye kesintisiz su sağlandı.