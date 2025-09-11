Kastamonu’nun Hanönü ilçesine uzun süre sonra köylerinin yollarının asfaltlanması sebebiyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince Hanönü ilçesine bağlı Çaybaşı köyünün yolu asfaltlandı. Uzun süredir yollarının asfaltlanmasını bekleyen köylüler, açılış töreni düzenledi. Köy muhtarı Servet Özcan tarafından düzenlenen törene Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, siyasi parti temsilcileri de katılarak köylülerin sevincine ortak oldu. Köylüler, davul zurna eşliğine çiftetelli oynayarak köylerinin yolunun asfalta kavuşmasının sevincini yaşadı.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren köy muhtarı Servet Özcan, "Yıllardır hayalini kurduğumuz modern yollara kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ise, "Çaybaşı köyümüz, artık modern ve güvenli yollarla buluştu. Bu hizmetin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarımız devam edecek"