Tekirdağ Çorlu’da polis ekiplerinin şüphelendiği şahıs, kaçmaya başlayınca kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın 2 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Cemaliye Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerinde şüphelilere yönelik çalışma yapan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, şüphe duydukları bir şahsı incelemek istedi. Polisi görünce kaçan şahsın yakalanması için kovalamaca yaşandı.
Nefes kesen kovalamaca sonrası şüpheli yakalanarak polis karakoluna götürüldü. S.K. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda 2 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: iha