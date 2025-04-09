Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Nisan’da görev süresini tamamlayan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli Komando Taburu’nun, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında karşılandığını duyurdu.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli Komando Taburu’nun 1 Nisan’da görev süresini tamamladığını ve Kosova’dan Türkiye’ye dönen komandoların Çorlu Hava Meydan Komutanlığında karşılandığını duyurdu.
Kaynak: İHA