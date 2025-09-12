Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen toplantıda 2025 Tarım Sayımı, şap hastalığı, incir hasadı ve zeytin zararlıları hakkında üreticiler bilgilendirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu hafta gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları programı kapsamında Başçayır Mahallesi’nde üreticilerle bir araya geldi. İlçe Müdürü Veysel Ali Ünal başkanlığında teknik ve sağlık personelinin katılımıyla yapılan toplantıda, 2025 Tarım Sayımı, şap hastalığı ve aşılama programı, incir hasadında dikkat edilecek hususlar ile zeytin hastalık ve zararlıları hakkında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin taleplerinin de değerlendirildiği toplantıya mahalle halkı yoğun ilgi gösterirken, İlçe Müdürlüğü, misafirperverliklerinden dolayı Başçayır Muhtarı Muzaffer Bölük ve üreticilere teşekkür etti.

Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bu hafta Cuma Buluşmaları programı dahilinde ilçemiz Başçayır Mahallesi’ndeki değerli üreticilerimizle çiftçi eğitim toplantısında buluştuk. 2025 Tarım Sayımı, şap hastalığı ve şap aşılama programı, incir hasadında dikkat edilecek hususlar ve zeytin hastalık ve zararlıları ile ilgili konularda bilgilendirmeler yapıldı. Değerli çiftçilerimizin talepleri değerlendirildi" ifadeleri yer aldı.