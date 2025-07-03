Yalova’da doğada yalnız bulunarak koruma altına alınan ve ’Aliş’ adı verilen 1,5 aylık yavru baykuş şırıngayla besleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunan ve henüz uçma kabiliyeti gelişmemiş olan yavru baykuş, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen minik baykuş, veterinerlerin gözetiminde tedavi ve bakım sürecine alındı.

Veteriner Betül Yüzbaşı, yavru baykuşu büyük bir özenle yetiştirdiklerini belirterek, "Aliş adını verdiğimiz yavru baykuşumuz, bize teslim edildiği günden bu yana birimimizin maskotu haline geldi. Henüz uçma yeteneği gelişmediği için belirli aralıklarla kanat egzersizleri yapıyoruz. Bu sayede ilerleyen günlerde kendi başına uçabilecek duruma gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Yavru baykuşun özel bakım altında beslendiğini belirten Yüzbaşı, "Elimizde bulunan yaş mamalarla özel olarak besliyoruz. Şu anda kedi mamasıyla dengeli bir beslenme programı uyguluyoruz. Sağlık durumu gayet iyi. Tüm tedavi ve gelişim süreci tamamlandıktan sonra yeniden doğaya kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.