Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 10 körüklü otobüs, yolcu taşımaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı paylaşımda otobüslerin hizmete girdiğini duyurarak, "Körüklü otobüslerimiz şehrimizin yollarını arşınlamaya başladı. Yeni aldığımız 10 körüklü otobüsümüz bu sabah itibarıyla yolcu taşımacılığına başladı. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüslerimiz 146 yolcu kapasitesine sahip. Ekspres hatlarında hizmet vermeye başlayan yeni otobüslerimiz, kent içi ulaşımına da yeni bir soluk kazandırmış olacak" dedi.