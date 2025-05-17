AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in görev süresine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem’in belediye borçlarını şeffaflık vurgusuyla duyurmasına rağmen kısa sürede borç yükünün daha da arttığını savunan Köroğlu, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" sözleriyle sert eleştiriler yöneltti.

Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in göreve gelir gelmez belediye binasına borç bilançosunu astığını hatırlatan Köroğlu, "Göreve geldiğiniz ilk gün, belediye binasına Zonguldak Belediyesi’nin borç bilançosunu asarak şeffaflık vurgusu yaptınız. 1 milyar 20 milyon TL’lik borcun altını çizerek halktan anlayış beklediniz. Ancak aradan geçen kısa sürede bu borca 425 milyon TL daha eklediniz. Şimdi ise ‘maaş ödemekte zorlanıyoruz, işçi çıkarmamak için direniyoruz’ diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Personel alırken para var, maaş öderken yok mu?"

Erdem yönetiminin çelişkili bir tutum içinde olduğunu savunan Köroğlu, personel alımlarına dikkat çekti: "Hal böyleyken bugün ‘işçi çıkarmamak için mücadele ediyoruz’ demeniz, kamu vicdanında ciddi bir yara açıyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Personel alımı yapılırken para var, maaş ödenirken para yok mu? Önce siz kendi kadrolaşmanızı sorgulamalısınız."

"Tek amacınız sosyal medya belediyeciliği"

Erdem’in kentte somut bir hizmet üretmediğini öne süren Köroğlu, "İşçi alımına tek bir lafımız olmadı ancak alınan işçilerin ne amaçla görevlendirildiğini anlamış değiliz. Sizin tek amacınız sosyal medya belediyeciliğiniz. Sayın başkan yolda sokakta geziyor tek bir hizmeti bu millete sağlayamamışsınız ama her gün maşallah kameramanlarınızla basın ekibinizle sokaklarda cirit atıyorsunuz. Bakıyoruz altını dolduramıyorsunuz. Sosyal mecralarda vaat bol, sahada tek bir icraat yok" dedi.

"Halk ekmek zarar ediyor diyerek geri mi çekeceksiniz?"

Köroğlu, Halk Ekmek ve kent lokantası uygulamalarına ilişkin de şu sözleri kullandı: "Yarın bir gün Halk ekmek zarar ediyor diyeceksiniz, kent lokantası zarar ediyor diyeceksiniz. 75 TL’ye sınırlı sayıda vatandaşa yemek hizmeti veriyorsunuz, bunu da başarı gibi lanse ediyorsunuz. Oysa devletimiz, her gün Zonguldak merkezde 1.200 vatandaşa ücretsiz olarak kapısına kadar sıcak yemek ulaştırıyor. Engelli, yaşlı, hasta bireylerin evlerine hasta bakım personelleri göndererek tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Siz ise vatandaşa ücret karşılığında sunduğunuz hizmetlerle övünüyorsunuz ve bunun adına hizmet diyorsunuz."

"Kaynak yönetimi sizin işiniz değil miydi?"

Belediyecilikte asıl görevin çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Köroğlu, "Eğer vatandaşa verdiğiniz hizmet vatandaşa yük oluyorsa, sizleri özeleştiriye davet ediyoruz ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Belediye başkanı olarak; kaynak yönetimi, bütçe disiplini, sosyal dengeyi sağlamak sizin meziyetiniz. Mesleğiniz gereği hesap-kitap sizin uzmanlık alanınız değil mi? O halde bu mali darboğaza nasıl geldiniz? Belediye başkanlığına aday olurken maaş giderlerini, hizmet bütçelerini hiç mi hesap etmediniz?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

"Mazeret değil, çözüm üretin"

Köroğlu son olarak işçilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu halk sizi oy vererek göreve getirdi. Kimsenin ekmeğiyle oynanmasını kabul etmeyiz. Her bir işçinin arkasında bir aile, bir yaşam mücadelesi var. Belediye yönetimi, kaynak üretmek ve adilce kullanmakla yükümlüdür. Mazeret değil, çözüm üretin. Sorumluluktan kaçmak yerine sorumluluk almak zorundasınız" dedi.