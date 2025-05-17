Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması 2025 Büyük Finalinde ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl yapılan değerlendirmeler sonunda Yenişehir BİLSEM öğrencileri ‘Nano Malzeme ve Bor Yağı Katkılı Termal İletken Macun’ projesiyle birinci olurken, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Taşınabilir Su Arıtma Tableti’ projesiyle ikinci, 75’inci Yıl Fen Lisesi öğrencileri ‘SustainBand’ Projesiyle üçüncü oldu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması 2025 Büyük Final Programına katıldı. Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’ta final gününde gençleri yalnız bırakmadı.

Final etkinliği açılışında gençlere seslenen MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, "Böyle başarılı bir organizasyonun devamlılığını görmek, gençlerimizin başarılarını görmek bizleri mutlu ediyor. Gençler bizim geleceğimiz ve MTSO olarak gençlere her türlü desteği vermeye hazırız. Fikirleriniz ülkemize güç vermeye devam edecek" dedi.

Fikir Otobüsü etkinliğinin 7 yıldır gelişerek devam ettiğini ifade eden TOBB Mersin Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Burçin Köksal da açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

500’ün üzerinde proje yarıştı

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulunun, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Üniversitesi desteğiyle bölgede girişimcilik farkındalığının artırılması hedefiyle 2018 yılında hayata geçirilen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması’nın 2025 yılı etkinliği, büyük final programıyla son buldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında yarışmaya Mersin genelinde 13 ilçeden toplam 551 başvuru gerçekleşti. Proje kapsamında yıl boyunca Milli Eğitim Ar-Ge Birimi Öğretmenleri tarafından düzenlenen proje tanıtım sunumları, TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş insanları tarafından düzenlenen ‘Girişimcilik Paneli’ ve HABİTAT Derneği tarafından organize edilen ‘Girişimcilik ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri’yle yıl içinde yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşıldı.

Yarışmaya başvuran 551 projeden 33’ü yapılan ön değerlendirmeler sonunda yarı finale kaldı. Yarı finalistlere verilen mentörlük desteğinin ardından 6 finalist proje belirlendi.