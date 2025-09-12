Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde ’yeşil vatan’ teması doğrultusunda otogar mevkiinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Programda öğrencilerle birlikte fidan dikilerek doğaya katkı sağlandı.

Korkuteli ilçesinde ’yeşil vatan’ temalı etkinlikte öğrencilerin hazırladığı pankartlar ve dövizler sergilenirken, 300 öğrencinin katıldığı fidan dikiminde 300 fidan toprakla buluşturulup can suyu verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Canbazoğlu, ’yeşil vatan’ temasıyla otogar kavşağında ve ilçe genelinde okul bahçelerinde öğrencilerin doğaya nefes olacak fidanları toprakla buluşturduğunu söyledi.

Doğaya sahip çıkmanın her bireyin en temel sorumluluklarından biri olduğunu belirten Canbazoğlu, "Bugün burada attığımız küçük bir adım, geleceğimiz için çok büyük bir anlam taşıyor. Her bir fidan, yarınlarımızı daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha huzurlu kılacak. Biz, çocuklarımızla birlikte bu fidanları dikerken aslında geleceğe olan inancımızı, umutlarımızı ve sevgimizi de toprakla buluşturuyoruz. ’Yeşil vatan’ anlayışı, yarınlara uzanan bir yaşam köprüsü ve bu topraklara bırakılacak en kıymetli mirastır. İnanıyoruz ki öğrencilerimizin elleriyle dikilen bu fidanlar, kök saldıkça onların doğa sevgisi de güçlenecek. Çünkü doğayı sevmek, vatanı sevmekle eş değerdir. Eğitimin amacı yalnızca akademik başarı değildir. Çocuklarımızın çevreye duyarlı, değerlerine bağlı ve yaşadığı dünyaya sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi, bizim için en az derslerdeki başarıları kadar önemlidir. Bugün burada gördüğümüz coşku ve heyecan bize gösteriyor ki geleceğimiz emin ellerdedir" dedi.

Program, fidan dikimi ile sona erdi. Düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Canbazoğlu’nun yanı sıra, şube müdürleri, ilçe okullarındaki öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler katılım sağladı.