Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan Huzur Uygulamasında 5 bin 947 şahıs sorgulandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesi maksadıyla eş zamanlı olarak Huzur Uygulaması yapıldı. Uygulama, 74 ekip ve 252 personelin katılımı ile 47 ayrı noktada yapıldı. Uygulama kapsamında 103’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 bin 947 şahıs sorgulanırken, 15 metruk bina ve 47 umuma açık yer kontrol edildi. Sorgulama ve kontrollerde UYAP yakalaması bulunan 1 ve yoklama kaçağı olarak aranan 43 şahıs yakalandı. 2 araca ise toplam 16 bin 346 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.