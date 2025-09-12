Afyonkarahisar, "Tarihle Mayalanan Şehir" temalı 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ne hazırlanıyor. 19-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival dünyanın dört bir yanından gelecek lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı’nda "Gastronomi Şehri" unvanına sahip Afyonkarahisar, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali ile dünyanın dört bir yanından gelecek lezzet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, "Tarihle Mayalanan Şehir" temasıyla kentin binlerce yıllık mutfak mirasını dünya sahnesine çıkaracak.

Festival boyunca 50’den fazla ünlü şef, Michelin yıldızlı restoranların usta isimleri ve ekranların tanıdık yüzleri mutfak başına geçecek. Katılımcılar, düzenlenecek workshoplarla hem Afyonkarahisar mutfağını hem de dünya lezzetlerini keşfetme fırsatı bulacak.

Festival süresince bu usta isimler, hem kendi mutfak kültürlerinden örnekler sunacak hem de Afyonkarahisar mutfağını dünya lezzetleriyle buluşturarak ziyaretçilere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatacak.

Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası rekor denemesi yapılacak

GastroAfyon’un en çok merak edilen etkinliği ise Guinness Dünya Rekoru denemesi olacak. 1 ton Afyonkarahisar sucuğu, 15 bin yumurta ve 25 metrekarelik dev tavada pişirilecek. 19 Eylül Cuma günü saat 11.00’de gerçekleşecek bu dev pişirme gösterisi, Afyonkarahisar’ın adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı hedefliyor. Kentin meşhur sucuğu ile hazırlanan dev sucuklu yumurta, yalnızca festivalin değil, tüm dünyanın dikkatini çekecek.

Festivalde ayrıca Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Özlem Mekik gibi ünlü isimler sahne alacak.