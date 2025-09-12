Kayseri’nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı Gazi Uzman Çavuş Reşat Bakır, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile il ve ilçe protokolü katıldı.
Merhum gazinin ailesi, törende taziyeleri kabul ederken duygusal anlar yaşandı. Reşat Bakır, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Kaynak: İHA