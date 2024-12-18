Van’ın Tuşba ilçesine sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı direkte mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak köpeklerinden korktuğu için direğe çıkan kedi burada mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, kediyi mahsur kaldığı yerden merdiven yardımı ile kurtardı. Yere bırakılan kedi kaçarak gözden kayboldu.