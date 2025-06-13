Elazığ’da bir sokak köpeği, dronu görünce önce şaşırdı sonra saldırmaya çalıştı. O anlar hem cep telefonu hem de dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ’da havada dronu gören köpeğin tepkisi hem şaşırttı hem de izleyenleri güldürdü. Olay, bir mahallede vatandaşların cep telefonu kamerasına ve dron kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde bir sokak köpeği, gökyüzünde süzülen dronu fark edip dikkatle izlerken bir süre sonra havlayarak drona doğru atılmaya çalışıyor. Dronun alçalıp yükselmesiyle iyice heyecanlanan köpek, yerinde zıplayarak saldırma girişiminde bulunup ardından uzaklaşıyor.