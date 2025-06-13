Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Hamidiye Anadolu Lisesi öğrencileri dört yıl aradan sonra okuldan mezun olmanın sevincini okul idarecileri, aileleri ve diğer davetlilerle paylaştılar.

2024-2025 Eğitim- Öğretim Yılı nedeniyle okul bahçesinde düzenlenen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanırken, birinci olarak mezun olan Emircan Kart ve diğer dereceye giren öğrencilere protokol tarafından teşekkür plaketleri verildi. Birinci olarak okuldan mezun olan Kart yaş kütüğüne dönem nişanını çakmanın haklı gururunu yaşadı.

Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Hamidiye Anadolu Lisesi Müdürü Siyami Akpınar, "Çok kıymetli davetliler 1968 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlayan, ilimizin ve ilçemizin en eski ve en köklü eğitim merkezi olan okulumuz 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi olarak kuruluşumuzun 57.mezuniyet yılımızın programı ve etkinliklerine hoş geldiniz sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, bugünün haklı gururunu yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum. Şu anda büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz bu ana gelene kadar türlü fedakârlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Bu vatanın, bu milletin, bu kültürün bir parçası olarak yol alan gençler yetiştirmeyi başardınız. Bu taptaze beyinleri zararlı, gereksiz şeylerle değil yarın bayrağı teslim aldıklarında onlara lazım olacak güzelliklerle doldurmayı başardınız. Ve başarınızın ödülü şu anda karşınızda dimdik, onurlu ve gururlu bir şekilde durmakta. Bu sebep dolayısıyla mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım Bu önemli günün en önemli mimarları tartışmasız sizlersiniz. Dört yıl boyunca öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmanız nedeniyle sizlere de öğrenci ve velilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattığımız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz kılavuzluk ve ilgi için sizlere teşekkür ediyorum ve siz değerli öğrencilerimiz öğrencilik hayatın en güzel evresi ve bu evreyi tamamlamak üzeresiniz. Bundan sonra belki de hayatın zor kısımlarıyla karşılaşacaksınız bu zor kısımla karşılaştıklarında o zorluğu aşacak gücü kendilerinde bulmalarını arzu ettiğimiz mezun öğrencilerimize başarılar diliyorum. Mezuniyet sevincimizi paylaşırken, ne yazık ki Filistin’de temeli insan haklarının dahi tanınmadığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Eğitim hakkının yok sayıldığı, yaşam hakkının sistematik olarak ihlal edildiği bu coğrafyada, masum insanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sivillere yönelik her türlü şiddeti ve insan hakları ihlalini en güçlü şekilde kınıyor; uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayan İsrail’in bu tutumunu lanetliyoruz kalbimiz sesi kısılmış tüm Filistinli öğrencilerle beraberdir" diye konuştu.

Programın ardından okullarından mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu velileri ve diğer katılımcılar ile birlikte paylaştılar.